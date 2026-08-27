Staffel 3Folge 12vom 27.08.2026
Chris hasst RecyclingJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 12: Chris hasst Recycling
20 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 6
Chris soll am Schulprojekt zur Rettung der Welt teilnehmen. Er beschließt, die Dosen zum Recycling zu bringen und das Geld für etwas Gutes zu verwenden.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2: Comedy Central