Comedy CentralStaffel 3Folge 11vom 06.12.2023
20 Min.Folge vom 06.12.2023Ab 6

Chris und seine Familie machen sich auf den Weg zum Busbahnhof - müssen sie doch mit dem Greyhound-Bus in den Süden, da Julius' Onkel Morris verstorben ist.

