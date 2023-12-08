Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 3Folge 13vom 08.12.2023
Chris hasst Hungerlöhne

Folge 13: Chris hasst Hungerlöhne

20 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 6

Chris ist sauer auf Doc - dieser zahlt ihm 35 Cent weniger als der Mindestlohn, und somit fordert er mehr Geld. Als Doc sich weigert, kündigt Chris und fängt einen Job im Chinarestaurant an - doch schon am Zahltag kommt das böse Erwachen.

