Comedy CentralStaffel 4Folge 19vom 17.01.2024
20 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 6

Der Haussegen bei Chris hängt schief. Die Situation eskaliert sogar so weit, dass Chris, ohne ein Wort zu verlieren, auszieht.

