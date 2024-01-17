Staffel 4Folge 19vom 17.01.2024
Chris hasst Krach mit MomJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 19: Chris hasst Krach mit Mom
20 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 6
Der Haussegen bei Chris hängt schief. Die Situation eskaliert sogar so weit, dass Chris, ohne ein Wort zu verlieren, auszieht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central