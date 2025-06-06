Allein unter Bauern
Folge 1: Willkommen in Kudrow
48 Min.Ab 6
Der EU-Politiker Johannes Waller hat es fast geschafft: Nach Insider-Informationen wird ihn die Kanzlerin in Kürze zum neuen Außenminister ernennen. Doch Waller stolpert über eine verhängnisvolle Affäre. Um die Kanzlerin umzustimmen, setzt er alles daran, sie in ihrem brandenburgischen Tagungsort zu erreichen. Mitten im Dorf Kudrow muss er jedoch einer Kuh ausweichen und kracht in das Gartenhaus der Dorfärztin Barbara Heinen - und das bleibt nicht ohne Folgen ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2007
