Allein unter Bauern
Folge 2: Sparen tut weh
43 Min.
Kudrows neuer Bürgermeister Johannes Waller zieht aufgrund seiner neu geschaffenen Sparmaßnahmen den Zorn der Dorfbewohner auf sich. Doch die Dörfler wollen sich das nicht bieten lassen und beschließen, Waller bei der nächsten Gemeinderatssitzung abzuwählen. Johannes will daraufhin die Konsequenzen ziehen und sein Amt niederlegen ...
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2007
0
