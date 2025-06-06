Zum Inhalt springenBarrierefrei
Allein unter Bauern

SAT.1Staffel 1Folge 2
Folge 2: Sparen tut weh

43 Min.

Kudrows neuer Bürgermeister Johannes Waller zieht aufgrund seiner neu geschaffenen Sparmaßnahmen den Zorn der Dorfbewohner auf sich. Doch die Dörfler wollen sich das nicht bieten lassen und beschließen, Waller bei der nächsten Gemeinderatssitzung abzuwählen. Johannes will daraufhin die Konsequenzen ziehen und sein Amt niederlegen ...

