Allein unter Bauern
Folge 7: Legal, illegal, ganz egal
43 Min.Ab 6
Der EU-Kommissar Kurt Boll reist zur Kontrolle der per Subvention stillgelegten Agrarflächen an. Johannes, der davon überzeugt ist, dass die Kudrower Bauern "sauber" sind, will die Gelegenheit nutzen, um Boll für ein ökologisches Kraftwerk zu gewinnen. Doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Allein unter Bauern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tragikomödie
Produktion:DE, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH