Powerfrauen und Benzin im BlutJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Powerfrauen und Benzin im Blut
48 Min.Folge vom 24.07.2024Ab 6
Vier einsame Herzen wollen endlich von Amors Pfeil getroffen werden. Die 33-jährige Gloria-Valentina träumt von einem Mann, der ihre Leidenschaft für Fitness teilt, selbstbewusst ist und sie auf Händen trägt. Der Baggerfahrer Geri ist sehr sozial engagiert und wünscht sich eine Partnerin, die ein großes Herz hat und kurvig gebaut ist. Außerdem machen sich der 60-jährige Salzburger Peter und die Security-Mitarbeiterin Marion auf die Suche nach der großen Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-7: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 6: ATV