Alles Liebe
Folge 4: Batman und Webcam-Abenteuer
46 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 6
Dina, Sendy, Michael und Patrick wollen sich so richtig bis über beide Ohren verlieben. Dina legt bei der Wahl ihres Partners Wert auf Respekt und Empathie. Ihr Traummann muss vor allem ihre 13-jährige Tochter akzeptieren. Sendy sucht einen Partner, der Verständnis für ihren Job als Webcam-Girl hat. Michael verkehrt in der Welt der Schönen und Reichen und wünscht sich eine Frau mit Stil. Patrick ist Comic-Fan und sucht eine Seelenverwandte - am besten eine Catwoman.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4