Staffel 9Folge 1vom 06.11.2019
Die elfjährige Lina wird mit einer Tablettenvergiftung eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass ihre Mutter, die wegen Finanzbetrugs angeklagt ist, versucht hat, die Kleine umzubringen. Als Linas Vater in die Notaufnahme kommt, eskaliert die Situation ... Rechte: Sat.1

