Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 10vom 06.11.2019
Joyn Plus
Das verkaufte Kind

Das verkaufte KindJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 10: Das verkaufte Kind

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Pjotr Tchernichov hat seine Tochter Anja an das kinderlose Ehepaar Keller verkauft, um Anjas Zukunft und das Leben seiner Familie in Tadschikistan absichern zu können. Als er jedoch wegen eines Herzleidens auf der Intensivstation liegt, bereut er ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen