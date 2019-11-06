Staffel 9Folge 10vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 10: Das verkaufte Kind
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Pjotr Tchernichov hat seine Tochter Anja an das kinderlose Ehepaar Keller verkauft, um Anjas Zukunft und das Leben seiner Familie in Tadschikistan absichern zu können. Als er jedoch wegen eines Herzleidens auf der Intensivstation liegt, bereut er ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0