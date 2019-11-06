Staffel 9Folge 12vom 06.11.2019
Der MutterblitzJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 12: Der Mutterblitz
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die schwangere Antje stürzt die Treppe hinunter. In der Notaufnahme stellt sich heraus, dass das Paar, für die die junge Frau nach einer künstlichen Befruchtung das Baby austrägt, das Kind nicht mehr möchten. Antje ist fassungslos ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12