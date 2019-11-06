Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Böses Blut

Böses BlutJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 13: Böses Blut

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als die blutjunge Jana nach einem schweren Unfall in die Klinik eingeliefert wird, drängt ihre Mutter Sybille die Ärzte, so schnell wie möglich zu operieren. Schon bald wird auch klar, warum: Janas Vater ist streng gläubig und verweigert jeden operativen Eingriff. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen