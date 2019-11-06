Staffel 9Folge 14vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 14: Liebe ohne Ende
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die krebskranke Rita hat sich in Peter verliebt, verschweigt ihm aber ihre Krankheit. Als sie mit einem gebrochenen Bein in die Notaufnahme eingeliefert wird, behauptet sie, dass sie verheiratet ist. Peter bleibt jedoch hartnäckig ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12