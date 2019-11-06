Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 14vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 14: Liebe ohne Ende

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die krebskranke Rita hat sich in Peter verliebt, verschweigt ihm aber ihre Krankheit. Als sie mit einem gebrochenen Bein in die Notaufnahme eingeliefert wird, behauptet sie, dass sie verheiratet ist. Peter bleibt jedoch hartnäckig ... Rechte: Sat.1

