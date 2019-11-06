Staffel 9Folge 15vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 15: Spurlos
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bertie ist der Star beim "Zwergenwerfen" - bis seine kurzsichtige Partnerin ihn versehentlich falsch wirft und er sich daraufhin das Schlüsselbein bricht - seine Karriere scheint zu Ende. Auch Franks Karriere steht auf der Kippe. Rechte: Sat.1
