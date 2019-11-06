Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 16vom 06.11.2019
Eine Frage der Würde

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 16: Eine Frage der Würde

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die leberkranke Petra und ihre Schwester Sandra sind ein Herz und eine Seele - bis Sandra verkündet, ihren Freund Jens zu heiraten. Petra droht mit Selbstmord und verursacht einen schweren Autounfall. Die Schwester ist entsetzt ... Rechte: Sat.1

