Staffel 9Folge 16vom 06.11.2019
Eine Frage der WürdeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 16: Eine Frage der Würde
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die leberkranke Petra und ihre Schwester Sandra sind ein Herz und eine Seele - bis Sandra verkündet, ihren Freund Jens zu heiraten. Petra droht mit Selbstmord und verursacht einen schweren Autounfall. Die Schwester ist entsetzt ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1