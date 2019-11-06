Staffel 9Folge 17vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 17: Der falsche Mann
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Fußballfans Georg und Tina sind frisch verliebt. Als Georg mit starken Magenschmerzen in die Notaufnahme kommt und sich weigert, vor seiner Freundin die Klamotten auszuziehen, wundert sich Tina. Was sie nicht weiß: Ihr Freund ist fanatischer FC Bayern-Anhänger, ihr Herz schlägt jedoch für St. Pauli ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe: 12
12