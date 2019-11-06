Staffel 9Folge 19vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 19: Spieglein Spieglein an der Wand
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Es ereignet sich eine Familientragödie: Stefan Bergmann hat vor drei Monaten von seinem Bruder Felix eine Spenderniere erhalten. Als es zu Komplikationen kommt, erfährt Stefan Ungeheuerliches ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0