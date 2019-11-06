Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 21vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Hand der Fatma

Die Hand der FatmaJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 21: Die Hand der Fatma

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die achtjährige Dalila ist aus ihrem Heimatland Algerien geflohen - als blinder Passagier auf einem Segelboot. Glücklicherweise findet Bootsbesitzer Carsten Ungers die Kleine im Hamburger Hafen und bringt sie zur Untersuchung in die Notaufnahme. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen