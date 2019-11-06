Staffel 9Folge 21vom 06.11.2019
Folge 21: Die Hand der Fatma
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die achtjährige Dalila ist aus ihrem Heimatland Algerien geflohen - als blinder Passagier auf einem Segelboot. Glücklicherweise findet Bootsbesitzer Carsten Ungers die Kleine im Hamburger Hafen und bringt sie zur Untersuchung in die Notaufnahme. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12