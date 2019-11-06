Staffel 9Folge 22vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 22: Bewährungsproben
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Michael, ein russischer Spätaussiedler, ist aus dem 3. Stock gestürzt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Selbstmordversuch heraus, als sein Sohn Jurek einen Abschiedsbrief bekommt. Der macht daraufhin seiner Mutter bittere Vorwürfe ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1