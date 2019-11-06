Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 22vom 06.11.2019
Bewährungsproben

Folge 22: Bewährungsproben

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Michael, ein russischer Spätaussiedler, ist aus dem 3. Stock gestürzt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, stellt sich als Selbstmordversuch heraus, als sein Sohn Jurek einen Abschiedsbrief bekommt. Der macht daraufhin seiner Mutter bittere Vorwürfe ... Rechte: Sat.1

