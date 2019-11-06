Staffel 9Folge 23vom 06.11.2019
CourageJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 23: Courage
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der Versicherungsangestellte Matthias Tegel wird mit einem Darminfarkt eingeliefert und muss sofort operiert werden. Tegels Geliebte will in der Notaufnahme endlich die Gelegenheit nutzen, um seiner Ehefrau die Wahrheit über ihr Verhältnis zu offenbaren. Rechte: Sat.1
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Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Sat.1