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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 23vom 06.11.2019
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Courage

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 23: Courage

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Versicherungsangestellte Matthias Tegel wird mit einem Darminfarkt eingeliefert und muss sofort operiert werden. Tegels Geliebte will in der Notaufnahme endlich die Gelegenheit nutzen, um seiner Ehefrau die Wahrheit über ihr Verhältnis zu offenbaren. Rechte: Sat.1

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Alphateam - Die Lebensretter im OP

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