Staffel 9Folge 24vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 24: Nicht mit mir
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Filialleiterin Margit Brauer bringt ihren Kollegen, den ehrgeizigen Dieter Wendt, mit einem entzündeten Daumen in die Notaufnahme. Die gestresste Chefin hat allerdings nicht den Mut, ihm mitzuteilen, dass seine Kündigung beschlossene Sache ist. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12