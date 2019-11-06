Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 25vom 06.11.2019
Streikbrecher

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 25: Streikbrecher

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Sein Vater Lutz war für Streikführer Carsten immer das große Vorbild, doch seit der ein Alkoholproblem hat, hat sich das Verhältnis zwischen den beiden zusehends verschlechtert. Mittlerweile hat Carsten jeglichen Respekt verloren. Doch dann gerät Lutz mit der Hand in eine Metallsäge ... Rechte: Sat.1

