Staffel 9Folge 25vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 25: Streikbrecher
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sein Vater Lutz war für Streikführer Carsten immer das große Vorbild, doch seit der ein Alkoholproblem hat, hat sich das Verhältnis zwischen den beiden zusehends verschlechtert. Mittlerweile hat Carsten jeglichen Respekt verloren. Doch dann gerät Lutz mit der Hand in eine Metallsäge ... Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
12