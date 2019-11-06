Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 26vom 06.11.2019
Joyn Plus
Schluss mit Lustig

Schluss mit LustigJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 26: Schluss mit Lustig

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Psychologiestudentin Sabrina sorgt für Aufregung in der Notaufnahme: Sie vermutet, dass Pflegeschüler Till schwul ist. Als Lasse, ein schwuler Patient, Till eindeutige Avancen macht, ergreift er die Flucht. Indes freunden sich Sabrina und Charlotte an. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen