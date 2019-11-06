Staffel 9Folge 26vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 26: Schluss mit Lustig
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Psychologiestudentin Sabrina sorgt für Aufregung in der Notaufnahme: Sie vermutet, dass Pflegeschüler Till schwul ist. Als Lasse, ein schwuler Patient, Till eindeutige Avancen macht, ergreift er die Flucht. Indes freunden sich Sabrina und Charlotte an. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1