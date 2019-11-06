Staffel 9Folge 3vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 3: Undank ist der Welten Lohn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Drei junge Leute verunglücken mit dem Auto: Einer von ihnen, Patrick, stirbt in der Notaufnahme. Seine Eltern trifft es wie ein Schlag, als sie erfahren, dass ihr Sohn einen Organspenderausweis hatte ... Rechte: Sat.1
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12