Staffel 9Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Blutrausch
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eigentlich kann Dr. Scheu froh sein, dass er Boxverbot bekommen hat. Klaus Kaschinski, der stellvertretend für ihn am Kampf teilgenommen hat, wurde von seinem Gegner nämlich übel zugerichtet. Auch im Fall Frederik Franzen geht es ziemlich blutig zu ... Rechte: Sat.1
