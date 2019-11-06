Staffel 9Folge 5vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 5: Mein Kind soll leben
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Jana Dahlke wegen eines Oberschenkelbruchs eingeliefert und geröntgt wird, stellen die Ärzte fest, dass die Patientin nicht nur schwanger ist, sondern auch noch Krebs hat. Jana muss sich entscheiden: Das Leben des Kindes oder ihr eigenes? Rechte: Sat.1
