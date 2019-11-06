Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 6vom 06.11.2019
Der geborene Dieb

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 6: Der geborene Dieb

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der Notaufnahme trifft ein 13-jähriger Junge namens Mirko ein, der von einem Zaunpfahl durchbohrt und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Als seine Tante erfährt, dass der Junge gerettet wurde, ist sie darüber wenig erfreut ... Rechte: Sat.1

