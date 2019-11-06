Staffel 9Folge 6vom 06.11.2019
Der geborene DiebJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 6: Der geborene Dieb
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In der Notaufnahme trifft ein 13-jähriger Junge namens Mirko ein, der von einem Zaunpfahl durchbohrt und dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Als seine Tante erfährt, dass der Junge gerettet wurde, ist sie darüber wenig erfreut ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12