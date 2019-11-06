Staffel 9Folge 7vom 06.11.2019
JugendsündeJetzt ohne Werbung streamen
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 7: Jugendsünde
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine junge Frau namens Luzie wird nach einem schweren Motorradunfall in die Klinik eingeliefert. Als ihre Mutter im Krankenhaus auf ihren Freund Chris trifft, erkennt sie in ihm den Jungen, der vor zehn Jahren ihren Mann tödlich verletzte. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12