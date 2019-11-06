Staffel 9Folge 9vom 06.11.2019
Alphateam - Die Lebensretter im OP
Folge 9: Heirate mich
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Der Tag ihrer Hochzeit wird für Sophie zum reinsten Albtraum: Zwei Stunden vor der Zeremonie wird ihre Mutter Anna mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert. Dann muss auch noch ihr Bräutigam wegen eines allergischen Schocks in die Klinik. Rechte: Sat.1
Genre:Drama, Medizin
Altersfreigabe:
0