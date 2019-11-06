Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Staffel 9Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Heirate mich

Heirate michJetzt ohne Werbung streamen

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Folge 9: Heirate mich

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Der Tag ihrer Hochzeit wird für Sophie zum reinsten Albtraum: Zwei Stunden vor der Zeremonie wird ihre Mutter Anna mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert. Dann muss auch noch ihr Bräutigam wegen eines allergischen Schocks in die Klinik. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alphateam - Die Lebensretter im OP

Alle 10 Staffeln und Folgen