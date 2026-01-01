Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
1 StaffelAb 12
Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo
Vergrabene Artefakte, verlorene Zivilisationen: Die Doku-Reihe, moderiert von Schauspieler Danny Trejo, gewährt neue Einblicke in die Geheimnisse von Vergangenheit und Gegenwart. Sie deckt das auf, was dem menschlichen Auge sonst verborgen bleibt - Objekte, Bauwerke und Kreaturen, die unter Erde, Eis oder Wasser liegen.
Genre:Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2024
