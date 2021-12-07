Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht

Folge 2

TLCFolge vom 07.12.2021
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht

Folge vom 07.12.2021: Folge 2

45 Min.Folge vom 07.12.2021Ab 12

Der Tod der fünfjährigen Hartley Anderson erschütterte ganz Washington. Der Beweislage nach war die Kleine von Ryan Burge, dem Freund ihrer Mutter, ermordet worden. Er sollte auf Hartley aufpassen, doch als ihre Mutter nachhause kommt, findet sie ihr Kind bewusstlos mit blau angelaufenem Gesicht vor. Wenig später verstirbt Hartley an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Burge hatte ihren Kopf so heftig gegen die Wand geschlagen, dass Löcher im Mauerwerk zurückblieben. Doch er bestreitet die Tat. Als Hartleys Vater Burge im Gerichtssaal sieht, kann er seinen Hass nicht unter Kontrolle bringen.

Alle verfügbaren Folgen