Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht
Folge vom 21.12.2021: Folge 4
45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
Lukace Kendle ist Wachmann in einem Club. Als er eines Abends sein Auto parkt, sieht er im Wagen neben sich zwei afroamerikanische Männer, Kijuan Byrd und Michael Smathers, die im Club Billard spielen wollen. Weil er sich von den beiden angeblich bedroht fühlt, zieht Kendle seine Waffe, feuert auf die Windschutzscheibe und trifft Michael viermal. Kijuan versucht, dem Kugelhagel auszuweichen, wird aber in den Rücken geschossen und stirbt. Michael, ein erfolgreicher Bauunternehmer, bleibt von der Hüfte abwärts gelähmt. Kendle behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben, doch die Tatumstände sehen anders aus.
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
