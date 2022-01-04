Arabellas Crime Time - Chaos vor Gericht
Folge vom 04.01.2022: Folge 6
46 Min.Folge vom 04.01.2022Ab 12
In Kürze soll das Urteil über Davon Walker fallen. Der 17-Jährige hat sich bereits des Totschlags schuldig bekannt, nachdem sein angeblich bester Freund durch ihn zu Tode kam. Laut Walker ein tragischer Unfall, als er den 22-jährigen Derrick Ruff erschoss. Bei einer kleinen Party hatten die beiden mit einer Pistole herumgespielt, bis Davon - angeblich im Spaß - zu Derrick sagte: „Ich drücke jetzt ab." Dann ging die Waffe ausversehen los. Derricks Familie hält Davons Version der Geschichte für eine Lüge, und die Stimmung im Gerichtssaal brodelt. Als das Urteil verkündet wird, kommt es zum Chaos.
Genre:Krimi, Reality
