Asbach Deutschlands beste Hammer-Party
Folge 1: Alle Feierbiester bereit? Der Feierwehr-Keller und Gaudi-Garage treten an
46 Min.Folge vom 08.05.2022Ab 6
Eigentlich wollte Jan mit seinem Kumpel antreten, um seinen großen Traum von einem Feuerwehr-Partykeller, dem "Feierwehr-Keller" zu erfüllen. Nun springt Mama Bärbel ein. Christian und Petra richten sich eine Gaudi-Garage ein, in der zukünftig die besten Partys stattfinden sollen. Bereit für das ultimative Partykeller Battle?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen