Ruhrpott-Kneipe vs. Nordlicht-Garage

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 15.05.2022
Folge 2: Ruhrpott-Kneipe vs. Nordlicht-Garage

46 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 6

Der 34-jährige Tobias will zusammen mit Kumpel Frank aus seinem alten 70er Jahre-Partykeller eine "Ruhrpott-Perle" kreieren, mit Grubenlampen, einem kreativen Kupfer-Tresen, einer Sitzecke für echte Kerle und der Bar-Vertäfelung im Kohle-Look. Gunther und Thomas sind würdige Gegner mit ihrer "Schrauber- Kneipe": Die beiden Freunde wollen den bestehenden Partyraum um eine Tanzfläche erweitern, das Holz eines alten Bettes wird zur Wandverkleidung - und vieles mehr ...

Kabel Eins
