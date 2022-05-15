Ruhrpott-Kneipe vs. Nordlicht-GarageJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Ruhrpott-Kneipe vs. Nordlicht-Garage
46 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 6
Der 34-jährige Tobias will zusammen mit Kumpel Frank aus seinem alten 70er Jahre-Partykeller eine "Ruhrpott-Perle" kreieren, mit Grubenlampen, einem kreativen Kupfer-Tresen, einer Sitzecke für echte Kerle und der Bar-Vertäfelung im Kohle-Look. Gunther und Thomas sind würdige Gegner mit ihrer "Schrauber- Kneipe": Die beiden Freunde wollen den bestehenden Partyraum um eine Tanzfläche erweitern, das Holz eines alten Bettes wird zur Wandverkleidung - und vieles mehr ...
