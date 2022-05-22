Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 22.05.2022
46 Min.Folge vom 22.05.2022Ab 6

Skihütten Gaudi vs. Karneval Alaaf! In diesem Gipfeltreffen der wohl feierwütigsten Partygemeinden könnten die Erwartungen für Feierbiest Markus Krebs nicht höher sein. Wer von den beiden Teams wird den Comedian mehr von ihrem neuen Partykeller überzeugen?

