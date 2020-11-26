Asphalt-Cowboys
Folge vom 26.11.2020: Mit dem Arsch an der Wand
44 Min.Folge vom 26.11.2020Ab 12
Fernfahrer aus Leidenschaft: Arkadius Weindich hat nach drei Scheidungen genug von der Ehe. Er sitzt lieber auf dem Bock. Der 42-jährige „Asphalt Cowboy“ beliefert mit seinem Lastkraftwagen Schreinerei-Betriebe. Michel und Daniela Kraemer laden derweil im norwegischen Trondheim eine Ladung Styropor ab. Danach geht es mit der Fähre weiter nach Tromsø. Und Trucker-Lady Ines Böttcher kämpft sich mit ihrem tonnenschweren Kipper durch den Großstadtverkehr in Zürich. Als das Navi im Führerhaus den Geist aufgibt, beginnt in der Schweiz eine Irrfahrt.
