Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.11.2020: Zu zweit allein
45 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Nichtstun ist nicht sein Ding. Deshalb ist Ronny Vötsch froh, dass er nach einer Handgelenksverletzung wieder auf dem Bock sitzen kann. Der Österreicher lädt in Südtirol mit einem Kran Sturmholz auf seinen Lkw. Michel und Daniela Kraemer brechen derweil nach Skandinavien auf. Das Trucker-Paar soll in Oslo eine Fuhre Fisch abliefern. Und Ines Böttcher steuert mit ihrem Kipper Baustellen rund um den Bodensee an. Die alleinerziehende Mutter ist vor 14 Jahren von Chemnitz in die Schweiz umgezogen. Dort hat sie sich mit ihrem Sohn Joey ein neues Leben aufgebaut.
