Asphalt-Cowboys
Folge vom 14.10.2021: Women only
45 Min.Folge vom 14.10.2021Ab 12
Christina Scheib lenkt einen Scania. Die „Trucker-Prinzessin“ zieht mit ihrem Lkw ausnahmsweise keinen Kühlauflieger, sondern einen Tieflader mit besonderer Fracht. Kraftfahrer Thorsten Eckert leistet derweil einen Beitrag zur Digitalisierung. Der Franke transportiert 16 Meter lange Leerrohre zu einer Baustelle am Frankfurter Flughafen. Und Stefan Kleiß beliefert Dachdeckerbetriebe in Schleswig-Holstein. Reet ist auch auf den Inseln vor der Küste gefragt. Deshalb darf der „Asphalt Cowboy“ mit seinem Volvo auf keinen Fall die letzte Fähre verpassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.