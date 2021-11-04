Asphalt-Cowboys
Folge vom 04.11.2021: Zappzarapp
44 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12
Von Niedersachsen bis nach Portugal: Sven Julitz und sein Begleiter Rudi nehmen die letzte Etappe ihrer 3000-Kilometer-Tour nach Portimão in Angriff. Liefert das Duo seinen Rennwagen pünktlich am Ziel ab? Thorsten Eckert überführt derweil für seinen Holzfahrer-Kollegen Carek einen Lastkraftwagen nach Polen. Dabei muss der „Asphalt Cowboy“ im Nachbarland die eine oder andere Hürde meistern, wie zum Beispiel das Mautsystem. Und Trucker-Lady Ines Böttcher ist an ihrem Geburtstag im Schweizer Kanton Thurgau zum letzten Mal mit ihrem Kipper „Schorschi“ unterwegs.
