Asphalt-Cowboys

Zappzarapp

Folge vom 04.11.2021
Zappzarapp

ZappzarappJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 04.11.2021: Zappzarapp

44 Min. Ab 12

Von Niedersachsen bis nach Portugal: Sven Julitz und sein Begleiter Rudi nehmen die letzte Etappe ihrer 3000-Kilometer-Tour nach Portimão in Angriff. Liefert das Duo seinen Rennwagen pünktlich am Ziel ab? Thorsten Eckert überführt derweil für seinen Holzfahrer-Kollegen Carek einen Lastkraftwagen nach Polen. Dabei muss der „Asphalt Cowboy“ im Nachbarland die eine oder andere Hürde meistern, wie zum Beispiel das Mautsystem. Und Trucker-Lady Ines Böttcher ist an ihrem Geburtstag im Schweizer Kanton Thurgau zum letzten Mal mit ihrem Kipper „Schorschi“ unterwegs.

