Asphalt-Cowboys
Folge vom 28.10.2021: Hallo Südfrankreich!
45 Min.Folge vom 28.10.2021Ab 12
Ines Böttcher beliefert Baustellen mit Asphalt. Aber ihr Kipper „Schorschi“ geht bald in Rente. Den Trennungsschmerz lindert die Trucker-Lady, indem sie sich ihrer neuen Leidenschaft widmet: dem Motorradfahren. Sven Julitz und Rudi Dressler kriechen derweil sehr früh aus den Federn, um ihr Ziel in Portimão zu erreichen. Das Duo überführt einen Rennwagen an die Algarve. Und Manuel Feigl transportiert Betten, Schränke und Kommoden nach Rügen. Der Lkw-Fahrer will an der Ostsee bei Außentemperaturen knapp über dem Gefrierpunkt zudem eine Wettschuld begleichen.
