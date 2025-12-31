Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.01.2026
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12

Die schmerzliche Scheidung von ihrem Mann treibt die Therapeutin Cynthia Thomas zu einer unglaublichen Tat. Sie erpresst einen ihrer Patienten, damit dieser ihr bei der Suche nach einem Auftragskiller hilft. Doch es kommt ganz anders als geplant ...

