Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auftragskiller gesucht

Die andere Frau

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 07.01.2026
Die andere Frau

Die andere FrauJetzt kostenlos streamen

Auftragskiller gesucht

Folge 2: Die andere Frau

41 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Um einer möglichen Anstiftung zum Mord auf die Spur zu kommen, ruft die Polizei eine Undercover-Aktion ins Leben. Kann der Informant in Erfahrung bringen, ob ein Arzt seine entfremdete Ehefrau ermorden lassen will oder ob lediglich seine eifersüchtige Geliebte dafür verantwortlich ist?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auftragskiller gesucht
SAT.1 GOLD
Auftragskiller gesucht

Auftragskiller gesucht

Alle 1 Staffeln und Folgen