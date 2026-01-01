Auftragskiller gesucht
Folge 2: Die andere Frau
41 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Um einer möglichen Anstiftung zum Mord auf die Spur zu kommen, ruft die Polizei eine Undercover-Aktion ins Leben. Kann der Informant in Erfahrung bringen, ob ein Arzt seine entfremdete Ehefrau ermorden lassen will oder ob lediglich seine eifersüchtige Geliebte dafür verantwortlich ist?
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
Enthält Produktplatzierungen