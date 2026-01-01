Gute Schwester, böse SchwesterJetzt kostenlos streamen
Auftragskiller gesucht
Folge 3: Gute Schwester, böse Schwester
41 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Nach 40 Jahren treffen zwei entfremdete Schwestern wieder aufeinander. Während Thisa darauf hofft, das geschwisterliche Band erneuern zu können, überrascht Jackie mit einer grausigen Bitte. Sie möchte, mit Thisas Hilfe, ihren Ehemann umbringen ...
