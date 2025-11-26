Auftragskiller gesucht
Folge 15: Tödliche Mutterliebe
40 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Ein Gericht spricht dem Vater zweier Kinder das alleinige Sorgerecht zu. Die Mutter der beiden, selbst noch ein Teenager, beschließt ihre Kinder wieder zu sich zu holen - koste es, was es wolle.
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
