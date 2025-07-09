Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Episode 7
44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Pannen und Banditen machen Kellie Carter und Henri Chassaing das Leben zur Hölle. Die Gold-Gypsies stecken in der Klemme: Ihr Plan ist gescheitert, die Zeit läuft ihnen davon. Werden sie noch die Kurve kriegen? Unterdessen jubeln die Dirt Dogs über einen Mega-Fund - doch der Erfolg hat seinen Preis.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: DCD Rights Ltd.