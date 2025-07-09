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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 7

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 09.07.2025
Episode 7

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 7: Episode 7

44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12

Pannen und Banditen machen Kellie Carter und Henri Chassaing das Leben zur Hölle. Die Gold-Gypsies stecken in der Klemme: Ihr Plan ist gescheitert, die Zeit läuft ihnen davon. Werden sie noch die Kurve kriegen? Unterdessen jubeln die Dirt Dogs über einen Mega-Fund - doch der Erfolg hat seinen Preis.

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