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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Auf der Goldwaage

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 16vom 29.07.2026
Auf der Goldwaage

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 16: Auf der Goldwaage

45 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Kurz vor dem Ende der Saison wirft ein Desaster das Team der Gold Devils zurück. Vince, Bibi und Murray setzen hingegen alles auf eine Karte und investieren viel Geld in neue Gerätschaften.

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