Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Der Ritt auf der Goldwelle
45 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
In der Region Pilbara sind Alan und Salty auf dem Weg zu einem entlegenen Gebiet, das Gold beherbergen soll. Die Ferals stellen indes Überwachungskameras auf, um Plünderer zu identifizieren.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.