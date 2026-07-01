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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Einfach weggespült

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 4vom 15.07.2026
Einfach weggespült

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Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 4: Einfach weggespült

45 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Mit einem 90 Tonnen schweren Pistenfahrzeug bearbeitet Paul Mackie den Grund. Zu Beginn scheint seine Arbeit keine Früchte zu tragen, doch schon bald entdeckt Paul Hinweise auf ein Riesennugget.

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